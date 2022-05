Arzano, raid e furti all’isola ecologica: sgominata la banda di Scampia

Arrestati per furto un uomo e due donne residenti nella “Vela rossa” di Scampia. Sono stati sorpresi all’interno dell’isola ecologica in via Cardarelli ad Arzano, mentre riempivano un sacchetto di plastica con alcuni materiali ferrosi destinati allo smaltimento. Bloccati dopo una breve fuga, i tre sono finiti in manette.

I carabinieri della tenenza di Arzano hanno arrestato per furto un uomo e due donne di etnia rom. I 3 da tempo resiedevano nella “Vela Rossa” di Scampia. Le indagini dei militari hanno avuto inizio in seguito alla denuncia dell’azienda Consorzio Gema. Gli agenti hanno sorpreso il gruppo all’interno dell’isola ecologica di Via Cardarelli. Li hanno colti in flagranza, mentre erano intenti a riempire un sacchetto di plastica con alcuni materiali ferrosi destinati allo smaltimento. Una volta sorpresi dai carabinieri, hanno tentato una breve fuga. Dopodiché, i 3 sono finiti in manette. Sono attualmente in attesa di giudizio.

Ad essere sottoposti a fermo, sono 3 giovanissimi di etnia rom. Una volta arrestati, i militari li hanno identificati come Zdravkovic Misel, nato a Catania nel ’96; Zdravkovic Aleksandra, nata ad Agrigento nel 2003; Nikolic Marianna, nata a Roma nel ’95. Secondo le testimonianze raccolte nel corso delle indagini, i furti nell’isola ecologica andavano avanti da circa un mese. Nel corso del quale erano scomparsi dall’isola ecologica oggetti di ogni genere: televisori, fili in rame, parti di elettrodomestici eccetera.