Assalto nella gioielleria Bulgari, colpo da 10 mln di euro: spari contro i rapinatori

Stupore in Place Vendôme a Parigi, dove, a mezzogiorno, un commando di malviventi ha rapinato un grande punto vendita, la gioielleria Bulgari. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien. Diversi uomini armati e incappucciati, al termine del colpo, si sono dati alla fuga alla vista delle forze dell’ordine.

Secondo BFMTV, un poliziotto in bicicletta è leggermente ferito a causa di un’auto, a bordo della quale c’erano diversi sospetti, che è salita sul marciapiede per eludere i posti di blocco nel settore di Les Halles.

Colpo alla gioielleria Bulgari

In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter. La vettura, una Bmw grigia, nella fuga ha travolto un poliziotto ed è stata poi ritrovata abbandonata nel quarto arrondissement.

Uno dei poliziotti intervenuti ha infatti aperto il fuoco contro uno dei rapinatori in fuga, che è rimasto leggermente ferito ed è stato poi fermato assieme a un complice nel parcheggio del centro commerciale Les Halles, nel centro della capitale francese. I malviventi sono comunque riusciti a portare via un bottino che dalle prime stime si aggira sui 10 milioni di euro, ma ancora non è chiaro cosa siano riusciti a prendere dalla gioielleria.

Caccia a 6 banditi

In totale, gli inquirenti sono sulle tracce di almeno sei criminali, alcuni fuggiti in auto e altri in scooter. Place Vendome è una delle zone commerciali più costose e lussuose di Parigi – e d’Europa, con attività prestigiose come l’hotel Ritz, Cartier, Rolex, Chanel e il Ministero della Giustizia. Al suo centro si trova la celebre Colonna di Vendome. Gli agenti hanno inseguito un’auto, una BMW, con all’interno tre sospetti dopo aver sequestrato due scooter utilizzati. L’auto ritrovata abbandonata: al momento non c’è invece traccia del bottino e le indagini sono ancora in corso. I banditi sono cercati in tutto il territorio ed anche all’estero.