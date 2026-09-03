Assicurazione auto a Napoli, il parete degli esperti: “Prezzi diminuiti “

PUBBLICITÀ

Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Campania ad agosto 2026 è stato pari a 980,84 euro, in calo – secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it – del 3,2% su base annua. Nonostante la diminuzione, la regione continua ad essere l’area in cui l’RC auto costa di più. Lo scorso mese la tariffa rilevata in Campania risultava essere più alta del 57% rispetto alla media nazionale. «Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

I trend provinciali, Napoli provincia più cara

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia campana più cara è risultata essere Napoli, con un premio medio che, sia pure in calo del 3,3%, è stato comunque pari a 1.057,87 euro e si è addirittura conquistato il triste primato di essere il più alto di tutta Italia. Al secondo posto si trova Caserta che, sebbene abbia registrato una diminuzione delle tariffe RC auto del 4,5%, con un premio medio di 952,93 euro, ad agosto 2026 è risultata essere anche la seconda provincia italiana con le quotazioni più elevate; segue Avellino con 792,92 euro, in aumento del 3,1% rispetto ad un anno fa. Chiudono la classifica provinciale Salerno (786,89 euro, -6,5%) e Benevento, area campana dove le tariffe sono aumentate del 5,2% su base annua e pari a 738,89 euro.

PUBBLICITÀ