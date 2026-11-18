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La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania contesta un danno erariale da quasi 179mila euro a tre dipendenti del comune di Sorrento e all’ex sindaco Massimo Coppola, coinvolto in un’indagine della Procura di Torre Annunziata su illeciti che sarebbero stati commessi nell’assegnazione di una serie di appalti. Gli inquirenti ritengono che i quattro abbiano liquidato “acriticamente” somme di denaro nei confronti di un’associazione in relazione ad affidamenti di manifestazioni culturali tra il 2022 e il 2025.

Quel denaro pubblico, sostengono i magistrati, confluito sul conto corrente dell’associazione, finiva poi nella disponibilità dell’ex sindaco il quale, grazie a una carta bancomat, lo avrebbe utilizzato per spese voluttuarie come ristoranti, capi di abbigliamento griffati, carburante, soggiorni di lusso e anche per comprare a Capri un orologio da 6mila euro poi trovato nella sua abitazione.

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L’ex sindaco incastrato dal cellulare

A incastrare Coppola anche la geolocalizzazione del suo cellulare che lo posizionava nel medesimo luogo dove si stavano effettuando gli acquisti con il bancomat. I dipendenti a cui si contesta il danno erariale, inoltre, secondo l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo, sotto il coordinamento del procuratore regionale, Giacinto Dammicco sono ritenuti responsabili di avere omesso i controlli consentendo così lo sperpero del danaro pubblico. La Procura contabile ha chiesto anche per gli amministrativi la condanna a titolo di dolo, quanto meno eventuale.

Primo ciclo d’indagini a Sorrento

“Sul carattere doloso e volontario della condotta illecita sussiste per l’ex sindaco, – spiega una nota – chiamato rispondere, in concorso solidale doloso con il dirigente e gli istruttori della porzione di danno pari a 39.966,58 euro, somma corrispondente all’ammontare degli acquisti dallo stesso effettuati per spese personali utilizzando il bancomat dell’associazione, dallo stesso definita in un’intercettazione telefonica come una sua ‘creatura‘”. La citazione chiude un primo ciclo di indagini, ma con altri atti si contestano ulteriori casi di sperpero di denaro pubblico consumatosi nell’ambito degli affidamenti ad altra società per 190mila euro in occasione di rassegne come “Sorrento d’autore” per le edizioni 2023 e 2024.