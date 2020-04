Dallo scorso 7 aprile sono scattati gli aumenti sui pacchetti di sigarette e sulle confezioni di tabacco. L’Agenzia delle Dogane ha aggiornato i prezzi di vendita per alcuni marchi prevedendo rincari che variano tra i 5 e 10 euro al chilo. Tutto ciò ha determinato aumenti tra 10 e i 20 centesimi in media a pacchetto. I rincari interessano anche altri prodotti come tabacco in genere e non riguardano tutte le marche di sigarette.