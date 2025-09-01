PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Auto senza assicurazione e soste selvagge sui marciapiedi: denunce e sequestri ad Arzano

Gianluca Spina
Proseguono senza sosta i controlli su strada degli agenti della polizia locale di Arzano. In pochi giorni individuati i trasgressori delle norme del codice della strada con numerosi veicoli posti sotto chiave perché sprovvisti di copertura assicurativa, mancata revisione per 11 veicoli, 7 sanzioni per guida senza cintura. Le contestazioni hanno riguardato anche le soste selvagge sui marciapiedi, intersezioni, attraversamenti pedonali etc. I posto di controllo degli uomini diretti dal Comandante Biagio Chiariello hanno riguardato anche i centauri senza casco e non poche le incomprensioni con gli utenti della strada che all’esito hanno portato al sequestro delle moto con fermo amministrativo. Un cittadino é stato denunciato perché circolava con veicolo già sottoposto a fermo, 8 le patenti di guida ritirate e trasmesse in Prefettura. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati