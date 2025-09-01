Auto senza assicurazione e soste selvagge sui marciapiedi: denunce e sequestri ad Arzano

PUBBLICITÀ

Proseguono senza sosta i controlli su strada degli agenti della polizia locale di Arzano. In pochi giorni individuati i trasgressori delle norme del codice della strada con numerosi veicoli posti sotto chiave perché sprovvisti di copertura assicurativa, mancata revisione per 11 veicoli, 7 sanzioni per guida senza cintura. Le contestazioni hanno riguardato anche le soste selvagge sui marciapiedi, intersezioni, attraversamenti pedonali etc. I posto di controllo degli uomini diretti dal Comandante Biagio Chiariello hanno riguardato anche i centauri senza casco e non poche le incomprensioni con gli utenti della strada che all’esito hanno portato al sequestro delle moto con fermo amministrativo. Un cittadino é stato denunciato perché circolava con veicolo già sottoposto a fermo, 8 le patenti di guida ritirate e trasmesse in Prefettura. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.