Paura in autostrada, bus in direzione Napoli con 26 passeggeri prende fuoco

Paura sull’autostrada A16: sul tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli, nel territorio di Monteforte Irpino, un autobus ha preso fuoco. Ancora ignote le cause dell’incendio. Per fortuna, non c’è nessun ferito. I passeggeri, autista compreso, risultano tutti fuoriusciti dal mezzo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato più che tempestivo: le due squadre di via Zigarelli hanno spento il veicolo in fiamme, e anche le relative propagazioni sulle vegetazioni adiacenti.

Paura sulla A16: ripercussioni sul traffico

L’autobus in fiamme era proveniente da Grottaminarda, e trasportava operai addetti alla manutenzione della sede autostradale nel tratto irpino. Per tutti i passeggeri non c’è stata nessuna conseguenza. L’arrivo di un nuovo autobus ha fatto si che potessero riprendere il loro viaggio. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli e 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Avellino Ovest. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l’uscita ad Avellino Ovest si consiglia di percorrere la S.S. 90 delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Baiano.