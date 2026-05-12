Aveva 800mila followers su TikTok, Don Robero non sarà più parroco

PUBBLICITÀ

Don Roberto Fiscer non sarà più parroco della parrocchia del Chiappeto. Si tratta del prete genovese diventato popolare sui social, con oltre 800 mila followers su TikTok e quasi 300 mila su Instagram.

Lo ha comunicato lo stesso don sui social, spiegando che su decisione dell’arcivescovo Marco Tasca è stato assegnato a un nuovo incarico legato alla comunicazione. “Il nostro Arcivescovo Padre Marco, ha comunicato alla mia comunità del Chiappeto il nuovo incarico che mi vedrà impegnato in un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, soprattutto attraverso i social e i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare quanto è bella la Chiesa“.

PUBBLICITÀ

“Per questo motivo – ha aggiunto – lascerò il servizio come parroco, per dedicarmi pienamente a questa nuovo impegno. Sarà un servizio che avrà le sue sfumature musicali, la radio che continuerà a parlare attraverso le sue note e mi avvicinerà ancora di più all’esperienza dell’ospedale Gaslini“. “Dopo nove anni lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia e che le mie parole non possono descrivere. Don Roberto“, conclude.