Bagno di folla a Piazza Vanvitelli, per LDA e gli altri ragazzi di Amici

Bagno di folla questo pomeriggio per Nunzio, LDA, Aisha e Dario, tra i protagonisti del programma televisivo Amici, che hanno trascorso alcuni momenti in compagnia dei propri fan al negozio TIM di Piazza Vanvitelli a Napoli. Gli appassionati del talent si sono intrattenuti con i ragazzi, scattando foto e ricevendo autografi.

Quella napoletana è la terza tappa del tour che vede i ragazzi di Amici ospiti in alcuni dei principali negozi TIM d’Italia, dopo Roma (Piazza Colonna, 27 aprile) e Milano (Piazza Gae Aulenti, 30 aprile).

Può dirsi la colonna portante di Amici 21, LDA, alla luce del fatto che vanta diversi record conseguiti nel percorso di studio nel canto intrapreso al talent, e ora torna a raccontarsi in un’intervista ripresa da La repubblica. I traguardi raggiunti al talent di Maria De Filippi, nel dettaglio, lo ergono a primo allievo cantante modello -nella storia di Amici di Maria De Filippi- a raggiungere il più alto numero di stream con un singolo, Quello che fa male, così come a conseguire in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino con lo stesso fortunato inedito, e a firmare in tempi storici il contratto con una major discografica, la Sony Music Italy, per poi dare annuncio in tempi biblici del rilascio del primo album (in uscita a maggio 2022). E non a caso sono ora in corso delle accese polemiche nel web, sollevate dagli internauti che non accettano l’eliminazione di LDA da Amici 21, avvenuta al sesto serale del talent, il che va a contrapporsi con i movimenti social dei detrattori del 19enne, che tacciano il giovane di essere una copia del padre Gigi D’Alessio e persino di essere raccomandato nell’industria musicale, in quanto figlio del padre famoso, cantante e musicista quale è l’artista di Mon amour.

Ma nell’intervista inedita post-Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA spiega di essere diverso da suo padre, seppur elogiandone la produzione musicale: “Non scrivo in napoletano come mio padre Gigi D’Alessio, è troppo difficile…”.