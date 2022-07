Ripresa mentre si cambia nel camerino del lido a Baia, la denuncia choc della ragazza: “Fate attenzione”

Ha del vergognoso quanto denunciato da una ragazza di Pozzuoli sul gruppo social “Sei di Pozzuoli se…“. La giovane ha raccontato di essere stata filmata mentre, nel camerino di un lido balneare, si stava cambiando.

«Buongiorno, scrivo questo post per condividere un accaduto spiacevole…». Sono queste le parole con cui la ragazza inizia il suo sfogo, affidando il suo racconto ai cittadini presenti sul gruppo Facebook “Sei di Pozzuoli se…”, per poi ripubblicarlo su diversi gruppi come quelli di Licola, Varcaturo e Lago Patria. I fatti – come raccontato dalla ragazza – sarebbero accaduti su una nota struttura balneare di Baia.

Il racconto della ragazza

«Ieri domenica 17 luglio ero al mare su una nota struttura di Baia, e al momento di dover andare via mi sono recata in uno spogliatoio per cambiarmi. Mentre mi cambiavo, ho notato un telefono strisciare nella mia cabina che probabilmente stava filmando. Il tempo di realizzare l’accaduto e la persona nello spogliatoio accanto al mio era già sparita».

«FATE ATTENZIONE! In quello spogliatoio c’ero io, ma poteva esserci una bambina, una ragazzina, chiunque. Ormai anche il semplice cambio del costume dev’essere vissuto con l’ansia che qualcuno possa invadere la tua privacy e il tuo spazio. A te che stavi filmando una ragazza mentre si spogliava, sei figlio di una donna, magari hai delle sorelle, sei sposato o peggio hai una figlia: immagina una cosa del genere capitare a loro, anche se mi auguro che queste figure possano non vivere mai il disagio che hai fatto provare a me. Sei un essere ignobile, della peggior specie che esista».