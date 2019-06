Ballottaggi, urne aperte in Italia: a Napoli 5 Comuni al voto, 17 in tutta la Campania

Seconda tornata di elezioni amministrative, oggi è giorno di ballottaggi. Poco più di 400 mila elettori campani sono richiamati alle urne. Si sceglie il sindaco in 17 Comuni: 3 in provincia di Avellino, 4 in provincia di Caserta, 5 in provincia di Napoli e 5 in provincia di Salerno. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Come riportato dal sito de Il Mattino, di seguito le sfide.

PROVINCIA DI AVELLINO

AVELLINO: Luca Cipriano 32,43% (Pd) – Gianluca Festa 28,67% (civiche centrosinistra)

ARIANO IRPINO: Domenico Gambacorta 48,67% sindaco uscente (Forza Italia – Fdi) – Enrico Franza 20,64% (Pd).

CASTEL BARONIA: Felice Martone 50% (civica) – Fabio Montalbetti 50% (civica)

PROVINCIA DI CASERTA

AVERSA: Alfonso Golia 35,27% (Pd) – Gianluca Golia 30,40% (Lega).

CAPUA: Luca Branco 46,54% (Pd) – Angelo Di Rienzo 34,50% (Lega – Forza Italia).

CASAL DI PRINCIPE: Renato Natale 43,79% sindaco uscente (civiche) – Luigi Petrillo 32,92% (civiche).

CASTEL VOLTURNO: Luigi Umberto Petrella 40,77% (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia) – Nicola Oliva 15,38%, presidente del consiglio comunale (civiche).

PROVINCIA DI NAPOLI

BACOLI: Josi Gerardo Della Ragione 45,96%, ex sindaco (Freebacoli) – Aniello Savoia

38,79% (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia)

CASAVATORE: Pasquale Sollo 36,14% ex sindaco (civiche) – Luigi Maglione 36,05% ex sindaco (civiche)

CASORIA: Raffaele Bene 41,24% (Campania Libera) – Angela Russo 22,06% (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia)

GRUMO NEVANO: Gaetano Di Bernardo 41,69% (civiche centrodestra) – Angelo Campanile 33,67% (Lega-Forza Italia)

NOLA: Gaetano Minieri 48,71% (civiche centrosinistra) – Cinzia Trinchese 40,84% (Lega-Forza Italia)

PROVINCIA DI SALERNO

BARONISSI: Gianfranco Valiante 47,87% (Pd) – Luca Galdi 30,86% (civiche)

CAPACCIO PAESTUM: Franco Alfieri 47,49% (civiche) – Italo Voza 27,10% (civiche)

PAGANI: Alberico Gambino 49,04% (Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia) – Salvatore Bottone 25,71% sdincao uscente (Pd)

SARNO: Giuseppe Canfora 44,06% sindaco uscente (Pd) – Giovanni Cocca31,70% (civiche)

SCAFATI: Cristoforo Salvati 28,45% (Lega-Fratelli d’Italia) – Michele Russo 21,06% (civiche)