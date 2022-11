Banda del ‘Doblò rosso’ in azione nella notte ad Arzano, 3 colpi in due ore

Ladri scatenati ad Arzano, tre colpi in una notte. A riportarlo è Il Mattino. Il primo colpo in via Atellana, all’altezza dell’esercizio commerciale “Colonial Sud cash & carry”. I banditi arrivano su un Doblò rosso, da quale scendono in sette. Quasi tutti a volto coperto, guanti alle mani e armati di spranghe e oggetti utili allo scasso. Forzano la saracinesca e vanno diritti alla cassa, dove scappano col bottino.

Dopo circa mezz’ora la banda è già in via Sette Re. Questa volta puntano una fabbrica: la “Ds Glas”. Tre degli uomini, con il volto coperto, scendono dal veicolo e, nonostante diversi automobilisti passino per quel tratto di strada, forzano imperterriti la serratura. Purtroppo per loro, una volta entrati, mentre cercano la cassaforte dopo aver messo tutto a soqquadro, suona l’allarme a sirena che li costringe a desistere dopo pochi minuti.

Poco dopo i sette tentano un terzo colpo, ai danni di un deposito gestito da un commerciante di origine cinese. Questa volta però arrivano i carabinieri, ma della banda non c’è già più traccia. Indagini in corso, grazie alle immagini registrate dalla “Ds Glas”.