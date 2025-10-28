PUBBLICITÀ
Beccato con una pistola a Villaricca, condanna e scarcerazione

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Pasquale Ciccarelli, 24enne di Villaricca, fu arrestato a Villaricca in piena estate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano, perché beccato a bordo della sua Fiat Panda con una pistola Beretta 6.35 addosso, con il colpo in canna. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Napoli Nord lo ha condannato alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. La pena verrà scontata ad anni 1 mesi 11 di reclusione ai domiciliari se l’imputato non presenterà appello con la Legge Cartabia.

Durante la successiva perquisizione del veicolo e del conducente, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 6,35,completa di caricatore con sette colpi, nascosta sotto la plancia del volante. L’arma, perfettamente funzionante, è risultata rubata nel 2017.

