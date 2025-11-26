PUBBLICITÀ
Beccato in auto con 28 kg di hashish: “Sono in ritardo per la festa”

Beccato in auto con 28 kg di hashish: "Sono in ritardo per la festa"
Nel corso di un servizio di controllo del territorio, militari del Gruppo di Ponte Chiasso hanno fermato un’auto condotta da un giovane che stava percorrendo, nel comune di Colverde – zona di vigilanza doganale terrestre – la Strada Provinciale 19 a velocità sostenuta, effettuando diversi sorpassi azzardati e pericolosi per la sicurezza degli altri utenti della strada.

Una volta fermato, il conducente, residente in Svizzera, si giustificava riferendo di essere “di fretta” poiché diretto al festeggiamento del compleanno della fidanzata. A sostegno del racconto, mostrava anche un sacchetto regalo con la scritta “Buon Compleanno”.

Durante il controllo, tuttavia, i militari, notando un ingiustificato stato di agitazione del fermato decidevano di appurare cosa ci fosse nel sacchetto; all’interno di quest’ultimo non vi era alcun regalo, bensì una scatola di scarpe contenente buste di plastica con sostanza stupefacente rivelatasi poi, all’esito dei preliminari test, hashish.

Dopo averlo accompagnato in caserma, i militari procedevano ad una più approfondita ispezione del veicolo, rinvenendo nell’auto ulteriori quantitativi della medesima sostanza, suddivisi in ovuli e panetti, per un peso complessivo di significativa rilevanza, pari a circa 28 chilogrammi.

Il giovane è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

L’attività di servizio si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

La competente Autorità Giudiziaria, ritenuto che sia di interesse pubblico la divulgazione di informazioni riguardanti il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti all’interno del territorio nazionale e, altresì, l’azione di contrasto svolta dalle Autorità, ha rilasciato nulla osta alla divulgazione del presente comunicato stampa.

