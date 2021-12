Ben 50mila euro in una serata, Gigi D’Alessio e altri vip di Napoli per i bimbi malati del Santobono Pausilipon

Spesso sentiamo parlare del cosiddetto miracolo di natale e, alla Fondazione Santobono Pausilipon, è capitato spesso di vederne qualcuno realizzarsi proprio per i piccoli pazienti. Piccoli, grandi miracoli che sono il frutto del lavoro e dell’impegno di meravigliosi esseri umani che mettono la propria professionalità ed il proprio tempo a disposizione dei più fragili, nel nostro caso forse i più fragili in assoluto: i bambini malati.

Un vero e proprio miracolo lo hanno fatto Gigi D’Alessio , Luigi Barone, Tommaso Ambrosio e Studio uno Marketing che, il 16 dicembre al Labelon Experience, in una sola serata sono riusciti a raccogliere ben 50,000 euro da destinare alla ricerca in oncoematologia pediatrica. Nello specifico andranno a supportare l’assunzione di ricercatori che possano garantire cure sempre più all’avanguardia ai nostri pazienti, in linea con il grandioso progetto di accreditamento dell’ospedale come IRCCS (Istituto di ricerca a carattere scientifico).

Un obiettivo importantissimo che contribuirà a rendere l’ospedale, già eccellenza in ambito pediatrico, un riferimento nazionale ed internazionale all’avanguardia per tutte le aree cliniche della pediatria. Un grazie speciale agli artisti che si sono esibiti durante la serata Veronica Maya Russo Peppe Iodice e Ciro Giustiniani ed un grazie enorme a tutti coloro che, partecipando, hanno reso possibile il “nostro” miracolo di natale

Pochi giorni prima c’era stata una serata di beneficenza organizzata da ‘a Figlia d’’o Marenaro per la presentazione del loro bellissimo calendario realizzato per raccogliere fondi per i piccoli pazienti.