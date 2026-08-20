Bimba con embrione congelato a Napoli, Petruzzi: “Genitori in attesa di risposte”

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“La revoca del mandato e il mio subentro nella difesa dei genitori che, dopo la fecondazione in vitro, hanno avuto una bimba risultata non essere biologicamente loro figlia, sono stati regolari” e “le ragioni di questa scelta sono riconducibili alla volontà della coppia di non voler sottostare al cosiddetto ‘patto quota lite’ proposto illecitamente dalla collega”. È quanto sottolinea, in una nota, l’avvocato Francesco Petruzzi, in relazione alla vicenda della bimba nata da un embrione congelato lo scorso anno a Napoli dopo una fecondazione medicalmente assistita all’ospedale San Paolo.

La bambina è risultata avere un Dna non riconducibile a ciascuno dei componenti la coppia che aveva chiesto ai sanitari di avere un secondo figlio. “È da circa un anno – ricorda Petruzzi – che i genitori della bimba, come altre coppie, sono in attesa di risposte ai quesiti posti. Finora, dall’ospedale, ne sono giunte poche e insoddisfacenti. Già qualche mese fa l’avvocata revocata si era detta favorevole a rendere pubblica la notizia attraverso la stampa e ritengo che questo, come altri finora diventati servizio giornalistici, era meritevole di essere reso messo a disposizione dei lettori. Provvederò a presentare un esposto all’Ordine degli Avvocati di Napoli: dalla vicenda del piccolo Domenico Caliendo sono continuamente sotto attacco da parte dei colleghi”.

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Sul caso è in corso un’indagine del Nas coordinata dalla Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore aggiunto Antonio Ricci) in cui si ipotizzano le lesioni personali. Nei giorni scorsi si è registrato anche l’intervento del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, il quale ha chiesto di fare piena chiarezza e ha annunciato una interrogazione parlamentare. Dopo il conferimento dell’incarico l’avvocato Petruzzi ha provveduto a presentare una integrazione alla querela nell’ufficio inquirente partenopeo.