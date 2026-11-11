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Furto assurdo nel pub a Napoli, ladro di “galline” porta via il salvadanaio delle mance

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Furto assurdo nel pub a Napoli, ladro di
Furto assurdo nel pub a Napoli, ladro di "galline" porta via il salvadanaio delle mance
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Un furto a dir poco “discutibile” ha colpito Royal Beefs Burger, noto pub situato a Napoli zona Ponti Rossi. Un ladro, tra l’altro ripreso dalla telecamera di videosorveglianza puntata proprio verso l’esterno dell’attività, è stato beccato mentre, dopo essersi rapidamente guardato attorno nella speranza di non essere scoperto, portava via il salvadanaio delle mance deel personale di sala, che conteneva all’interno pochi spicci.

Proprio per la pochezza del furto commesso, il titolare dell’attività gli ha “dedicato” un video pubblicato sui canali social del locale: “Che figura di m***a! Voglio capire tutte le problematiche di oggi, ma che persona si deve essere se vai a rubare il salvadanaio dei ragazzi sul banco? Ragazzi che lavorano 6-7 ore al giorno, un gesto davvero ignobile… Ma poi c’era la telecamera, e tu vai a rubarti proprio il salvadanaio! Sei il “Lupin” più stupido di tutta Napoli! Un piccolo salvadanaio può fare davvero la differenza per tutti i nostri collaboratori, ma per te che lo hai preso, cosa ti dà in più economicamente ma soprattutto come uomo?”, le parole del titolare.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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