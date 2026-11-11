Furto assurdo nel pub a Napoli, ladro di “galline” porta via il salvadanaio delle mance

Un furto a dir poco “discutibile” ha colpito Royal Beefs Burger, noto pub situato a Napoli zona Ponti Rossi. Un ladro, tra l’altro ripreso dalla telecamera di videosorveglianza puntata proprio verso l’esterno dell’attività, è stato beccato mentre, dopo essersi rapidamente guardato attorno nella speranza di non essere scoperto, portava via il salvadanaio delle mance deel personale di sala, che conteneva all’interno pochi spicci.
Proprio per la pochezza del furto commesso, il titolare dell’attività gli ha “dedicato” un video pubblicato sui canali social del locale: “Che figura di m***a! Voglio capire tutte le problematiche di oggi, ma che persona si deve essere se vai a rubare il salvadanaio dei ragazzi sul banco? Ragazzi che lavorano 6-7 ore al giorno, un gesto davvero ignobile… Ma poi c’era la telecamera, e tu vai a rubarti proprio il salvadanaio! Sei il “Lupin” più stupido di tutta Napoli! Un piccolo salvadanaio può fare davvero la differenza per tutti i nostri collaboratori, ma per te che lo hai preso, cosa ti dà in più economicamente ma soprattutto come uomo?”, le parole del titolare.