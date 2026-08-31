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Bimbo investito a Porta Nolana mentre attraversa con la famiglia, è in gravi condizioni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Bimbo investito a Porta Nolana mentre attraversa con la famiglia, è in gravi condizioni
Bimbo investito a Porta Nolana mentre attraversa con la famiglia, è in gravi condizioni
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Tragedia sfiorata nella serata di ieri al corso Giuseppe Garibaldi di Napoli, nei pressi della stazione di Porta Nolana, dove un bambino di soli 5 anni è stato investito mentre attraversava la strada con la sua famiglia.

Bimbo investito a Porta Nolana mentre attraversa con la famiglia, è in gravi condizioni

Stando a quanto rende noto La Repubblica, il piccolo si stava dirigendo verso piazza Garibaldi e mentre attraversava nella corsia preferenziale all’altezza della Circumvesuviana, sarebbe stato travolto in pieno da un’auto che avrebbe cercato di evitarlo senza però riuscirci.

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Attimi di panico per i familiari e per i passanti che hanno assistito alla scena e che non hanno esitato ad avvicinarsi al piccolo per soccorrerlo. Il bambino sarebbe stato sbalzato in avanti di circa un metro e per alcuni minuti sarebbe rimasto a terra immobile, senza dare segni di vita. Poco dopo avrebbe ripreso conoscenza, cominciando a piangere.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo presso l’Ospedale Santobono dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno dare il via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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