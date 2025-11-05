Blitz antidroga, 7 arresti in 48 ore tra Napoli e Provincia

PUBBLICITÀ

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime quarantotto ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 7 soggetti, di cui un 42enne, un 49enne, un 17enne, un 20enne, 21enne e un 32enne, tutti napoletani, e un 48enne algerino, gli ultimi 6 con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante i servizi all’uopo predisposti, in viale delle Mimose, hanno controllato il 42enne a bordo di un’autovettura il quale si è mostrato sin da subito insofferente al controllo; difatti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti 4 involucri di marijuana del peso di circa 20 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto 97 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 995 grammi, 86 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 707 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato il 49enne, già noto agli operatori, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 28 grammi e 1.380 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare via Matteotti, hanno controllato il 17enne trovandolo in possesso di 41 stecche di hashish del peso complessivo di circa 90 grammi.

Invece, nella serata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Vittorio Emanuele, hanno notato il 21enne e il 20enne a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, hanno ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due soggetti, trovandoli in possesso di 26 involucri di cocaina del peso di 11 grammi e 730 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nella mattinata di ieri, sono stati, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, a notare in via Mianella il 32enne che, confare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 130 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Infine, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Firenze il 48enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish e di 10 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.