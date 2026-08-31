Blitz in zona movida: maxi sequestro di alimenti e sanzioni in nota cornetteria del Vomero

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Blitz dei carabinieri tra le strade del Vomero e dell’Arenella. I controlli hanno interessato tutte le strade della movida, locali e attività commerciali. Sono ben 118 le persone identificate, 49 i veicoli controllati, 20 le sanzioni al codice della strada elevate per un totale di 13 mila euro circa. Due le persone denunciate.

Controlli in una nota cornetteria

Una 27enne, già sottoposta agli arresti domiciliari, controllata è stata trovata fuori dalla sua abitazione. Denunciato anche il titolare di una pizzeria in via Mariano Semmolla. Nel locale i carabinieri hanno individuato 2 lavoratori in nero non sottoposti alla prevista visita medica. Effettuati controlli anche con i militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Municipale. Quest’ultimi hanno ispezionato sette esercizi commerciali. Sei sono stati sanzionati per mancata memorizzazione del documento fiscale, mancato collegamento del pos al registro di cassa e orario difforme.

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Tre, invece, le attività sottoposte a verifiche igienico-sanitarie insieme al personale dell’Asl di Napoli. In una cornetteria di via Mascagni sono stati sequestrati circa 250 chili di alimenti. Erano privi delle previste procedure di abbattimento. Contestata anche una sanzione da 2 mila euro, con l’intimazione a regolarizzare la Scia. Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate anche in un ristorante di cucina giapponese di via Cilea. Il titolare è stato sanzionato con una multa da mille euro.

Controllato anche un ristorante di via Santa Maria della Libera. Sequestrati 7 chili circa di alimenti da forno, compresi alimenti destinati a persone celiache, e altri 7 chili di prodotti di pasticceria. Tutti gli alimenti erano privi delle necessarie procedure di abbattimento e scongelamento. Elevata anche una sanzione amministrativa da 2 mila euro.