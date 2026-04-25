Boato nella notte a Fuorigrotta, bomba distrugge un salone di parrucchiere

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Paura questa notte a Fuorigrotta dove si è verificata una violenta esplosione. È successo a via Nino Bixio dove un ordigno ha distrutto un negozio di parrucchiere. Il risultato è stato tremendo e ha provocato la distruzione dell’esercizio commerciale.

L’esplosione ha letteralmente sventrato il locale provocando danni anche alle auto parcheggiate nell’area circostante. Le macerie hanno letteralmente invaso il marciapiede adiacente. Al momento non ci sono notizie di feriti nell’esplosione che però è stata avvertita nitidamente nel quartiere. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude la pista dell’intimidazione a fini di racket.

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