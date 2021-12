Bomba contro il panificio, caccia al mandante: fari puntati sui Contini

Non si ferma l’indagine sulla bomba che il 20 aprile 2020 (in pieno lockdown) danneggiò il panificio ‘Sfizi di pane Marigliano’ di via Ferrara, nel quartiere Vasto. Quest’oggi è previsto l’interrogatorio di garanzia per Giuseppe Robustelli nel carcere di Poggioreale. L’altro indagato, Charles Di Martino, è al momento latitante. Tuttavia nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti dei due emergono elementi che farebbero pensare all’esistenza di un ‘mandante’ da ricercare nel sottobosco criminale del quartiere e in particolare nell’Alleanza di Secondigliano. Nel dispositivo infatti si fa riferimento ad un ras dei Contini che, più volte, avrebbe redarguito i due indagati per alcuni reati effettuati nel quartiere senza il suo consenso. Dal che le indagini sarebbero indirizzate sull’impossibilità per i due di aver agito senza il consenso del clan di riferimento della zona.

La visione delle immagini estrapolate dai diversi sistemi di video sorveglianza presenti in zona consentiva di individuare l’autovettura utilizzata dagli autori dell’episodio delittuoso e ricostruire l’intero tragitto percorso sia per arrivare in prossimità del panificio sia per allontanarsi dal luogo dell’attentato. Gli occupanti venivano identificati anche grazie al fatto che, poche ore prima, erano stati controllati e sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti covid nel Comune di Pomigliano D’Arco mentre viaggiavano insieme a bordo della autovettura ripresa dai sistemi di videosorveglianza.