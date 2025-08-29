Bonus nuovi nati 2025: da settembre partono i pagamenti da 1.000 euro

PUBBLICITÀ

Da settembre 2025 iniziano i pagamenti del Bonus nuovi nati, il contributo da 1.000 euro una tantum destinato alle famiglie che hanno avuto o adottato un figlio a partire dal 1° gennaio 2025. Si tratta di un aiuto economico previsto dalla legge di Bilancio per sostenere la natalità e dare un supporto concreto ai neogenitori.

La misura è stata attivata all’inizio dell’anno, ma l’erogazione effettiva dei primi importi è prevista per l’autunno, dopo la pubblicazione delle istruzioni INPS e l’avvio del sistema di domanda. Chi ha già presentato richiesta nei mesi scorsi, potrà vedere il pagamento accreditato a partire da settembre, direttamente sul conto corrente indicato in fase di domanda.

PUBBLICITÀ

Chi può richiedere il bonus?

Il contributo spetta a tutti i genitori, italiani o stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, che abbiano un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro. È riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 in poi, indipendentemente dal numero di figli presenti nel nucleo.

Come si richiede

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino, attraverso:

il portale INPS (con SPID, CIE o CNS),

l’app INPS Mobile,

il contact center (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da mobile),

oppure tramite patronato.

È necessario allegare un’autodichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti.

Come viene pagato

L’importo di 1.000 euro viene erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario. Non ci sono vincoli sull’utilizzo del denaro: può essere usato liberamente per coprire spese legate al bambino o altre necessità familiari. Inoltre, il bonus non è tassato e non influisce sul reddito familiare ai fini fiscali o per altri benefici.