Cadavere abbandonato davanti all’ospedale di Pozzuoli, scatta l’indagine

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Ieri sera il cadavere di un 37enne è stato lasciato davanti all’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Come riporta CronacaFlegrea, A. D. N. è stato soccorso dai sanitari, i quali hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Pozzuoli. L’ex cameriere sarebbe stato abbandonato da due persone che si sono allontanate a bordo di un’auto, poi abbandonata in strada.