PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca localeTragedia sfiorata sull'Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal...
Cronaca localePrimo Piano

Tragedia sfiorata sull’Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal cavalcavia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia sfiorata sull'Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal cavalcavia
Tragedia sfiorata sull'Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal cavalcavia
PUBBLICITÀ

Grave incidente, negli istanti precedenti, sulla SS 162 Nola-Villa Literno, direzione Acerra. Un tir, che trasportava carni destinate al macello, si è ribaltato mentre percorreva il cavalcavia sopraelevato, sfondando il guardrail e precipitando di sotto.

Tragedia sfiorata sull’Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal cavalcavia

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava viaggiando sul ponte che sovrasta la SS162 in direzione di Acerra, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del camion e sarebbe finito fuori strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte del cavalcavia. Il camion è precipitato giù, trascinando con sé parte del terrapieno e ribaltandosi più volte.

PUBBLICITÀ

Il conducente, ferito dopo lo schianto, è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, anche l’ambulanza del 118.

Gli agenti di scorta del deputato Francesco Emilio Borrelli hanno partecipato agli interventi di soccorso, aiutando anche a gestire la viabilità.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati