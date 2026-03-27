PUBBLICITÀ

Grave incidente, negli istanti precedenti, sulla SS 162 Nola-Villa Literno, direzione Acerra. Un tir, che trasportava carni destinate al macello, si è ribaltato mentre percorreva il cavalcavia sopraelevato, sfondando il guardrail e precipitando di sotto.

Tragedia sfiorata sull’Asse Mediano verso Acerra, tir si ribalta e precipita dal cavalcavia

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava viaggiando sul ponte che sovrasta la SS162 in direzione di Acerra, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del camion e sarebbe finito fuori strada. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte del cavalcavia. Il camion è precipitato giù, trascinando con sé parte del terrapieno e ribaltandosi più volte.

PUBBLICITÀ

Il conducente, ferito dopo lo schianto, è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, anche l’ambulanza del 118.

Gli agenti di scorta del deputato Francesco Emilio Borrelli hanno partecipato agli interventi di soccorso, aiutando anche a gestire la viabilità.