PUBBLICITÀ

Era il penultimo della lista. Adesso all’appello manca solo Elia Cancello. Moreno Del Medico, ras dei Cancello-Cifariello, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Napoli (dirigente Giovanni Leuci, vicequestore Giuseppe Sasso) con l’apporto dei colleghi del commissariato di Scampia (guidato dalla dirigente Angela Castaldo).

Camorra di Scampia, catturato il latitante Del Medico

Del Medico si nascondeva proprio a Scampia. Il fuggitivo si era reso irreperibile in occasione della esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare eseguita, lo scorso 29 settembre, nei confronti di altri 9 esponenti del citato sodalizio criminale operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, esponenti di vertice e sodali del gruppo camorristico, al fine di impossessarsi di un immobile di edilizia popolare nella regolare disponibilità di una famiglia di Scampia, avrebbero prima tentato di intimidire i membri del nucleo familiare – addirittura aspettandoli sotto lo stabile di residenza armati di mazze – e, successivamente, sequestrato il titolare dell’immobile affinché, come forma di riscatto, i suoi familiari cedessero le chiavi e la conseguente disponibilità della casa.