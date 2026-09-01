Campi Flegrei: il numero degli sfollati sale a 4060, solo 59 famiglie rientrano nelle loro case

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Sono 1.744 i nuclei familiari, per un totale di 4.060 persone, che hanno dovuto lasciare le loro case, a Pozzuoli, a seguito dei danni riportati a seguito della scossa del 31 luglio scorso.

E’ quanto emerso dalla riunione di aggiornamento che, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi a Palazzo di Governo a Napoli.

Delle oltre 4.000 persone sfollate 3.314 hanno richiesto il contributo per l’autonoma sistemazione (Cas), 121 sono ospitate in albergo, 50 al Palatrincone (non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero) e 575 non hanno richiesto alcuna forma di assistenza.

Inoltre, a tutt’oggi 157 persone sono rientrate nelle proprie abitazioni a seguito di ordinanze di revoca (59 nuclei familiari).

Il Comune di Pozzuoli procede nella erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione (Cas) e su 1.347 richieste sono stati effettuati 1.011 pagamenti. Anche sul problema delle perdite dalle condotte idriche sono state ricevute 116 segnalazioni, risolte 113 ed in corso 3 interventi.

Al vertice di oggi hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ed i referenti della Città Metropolitana di Napoli, dei vigili del fuoco e delle Forze dell’Ordine.

Il dispositivo operativo dei Vigili del Fuoco prevede l’impiego di 15 squadre per le verifiche statiche degli edifici (830 effettuate) e per il recupero delle masserizie (288 interventi)

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