Il caro utenze colpisce anche la scuola, la decisione del preside: “Sabato siamo chiusi”

L’Italia alle prese con il caro utenze. Fa discutere la decisione di un dirigente scolastico, che, per risparmiare sulle utenze, ha deciso di tenere chiusa la scuola il sabato. Settimana ‘corta’: in classe solo dal lunedì al venerdì per contenere le spese.

Succede in Lombardia, nel liceo scientifico ‘Banfi’ di Vimercate (provincia di Monza e Brianza). Se da un lato esultano gli studenti, dall’altro la scelta del preside sta creando non poche polemiche tra le famiglie dei liceali. Oltre che aprire un importante dibattito nell’opinione pubblica.

Caro utenze, il preside della scuola: “Scelta difficile e sofferta”

Parla di una decisione ‘difficile’ e ‘sofferta’ il dirigente scolastico del ‘Banfi‘, sul quale sono adesso puntati gli occhi di tutta la Penisola. Si tratta infatti di un caso simbolo di un Paese così in difficoltà da arrivare a fare tagli all’istruzione scolastica.

“La Provincia ha chiesto senso di responsabilità e la scuola ha così deciso di fare la sua parte“, è stato specificato.

La scelta di tenere la scuola chiusa il sabato contro il caro utenze, presa qualche giorno fa nel corso del Consiglio d’istituto del liceo in questione, sarebbe tuttavia solo provvisoria: il tempo, insomma, di arginare le enormi spese che l’istituto, al pari di tutti i plessi scolastici d’Italia, sta affrontando.

Nel conto economico del riscaldamento delle scuole, nella provincia lombarda, le previsioni di spesa per riscaldare gli istituti sarebbe aumentata in maniera insostenibile. Passando da 4 a 10 milioni di euro l’anno: bollette choc.

Oltre al caro bollette, ad aggravare la situazione, secondo quanto riportano i quotidiani locali, vi sarebbe inoltre il fatto che nel polo scolastico omnicomprensivo dove ha sede il liceo ‘Banfi’, vi sarebbero altri tre istituti che hanno adottato la settimana corta già da tempo. E il grande impianto di riscaldamento centralizzato, nel modo in cui è strutturato, deve quindi lavorare a pieno regime, su tutti i plessi. Un dispendio energetico che l’istituto non può più sostenere, e che spiega la difficile situazione presa dal preside.