Casa-tugurio scoperta a Sant’Antimo, tra cumuli di sporcizia viveva anche un neonato

Scovata nel centro di Sant’Antimo in un condominio, una situazione socio igienico – sanitaria precaria con un minore di pochi mesi. La casa poteva contenere al massimo 5 postazioni letto, ma ne sono state scoperte ben 10.
Sono intervenuti la polizia locale e i servizi sociali del Comune di Sant’Antimo. Situazione difficile anche per una situazione attenzionata dalla Procura per fatti di violenza di genere accaduto nello stesso immobile.
Gli occupanti irregolari sono stati segnalati e diffidati ad uscire dell’immobile. La titolare del contratto ad ottemperare entro pochi giorni alla sanificazione e messa in salubrità dei luoghi.