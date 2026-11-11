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Casa-tugurio scoperta a Sant’Antimo, tra cumuli di sporcizia viveva anche un neonato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Casa-tugurio scoperta a Sant'Antimo, tra cumuli di sporcizia viveva anche un neonato
Casa-tugurio scoperta a Sant'Antimo, tra cumuli di sporcizia viveva anche un neonato
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Scovata nel centro di Sant’Antimo in un condominio, una situazione socio igienico – sanitaria precaria con un minore di pochi mesi. La casa poteva contenere al massimo 5 postazioni letto, ma ne sono state scoperte ben 10.

Sono intervenuti la polizia locale e i servizi sociali del Comune di Sant’Antimo. Situazione difficile anche per una situazione attenzionata dalla Procura per fatti di violenza di genere accaduto nello stesso immobile.

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Gli occupanti irregolari sono stati segnalati e diffidati ad uscire dell’immobile. La titolare del contratto ad ottemperare entro pochi giorni alla sanificazione e messa in salubrità dei luoghi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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