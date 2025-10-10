PUBBLICITÀ
HomeCronacaCavallo trainato da un'auto ad Arzano, denunciato ex consigliere comunale
CronacaCronaca locale

Cavallo trainato da un’auto ad Arzano, denunciato ex consigliere comunale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Cavallo trainato da un'auto ad Arzano, denunciato ex consigliere comunale
Cavallo trainato da un'auto ad Arzano, denunciato ex consigliere comunale
PUBBLICITÀ

Trainato con una corda legato a un’auto, cade e viene trascianato sull’asfalto riportando trauma e ferite: non poteva capitare peggior sorte a Rocky, un cavallo che malfrado le ferite riportate, è stato abbandonato dopo l’incidente sofferente, attaccato a un palo, da due persone subito dopo dileguatesi.

L’animale, dopo una segnalazione, è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Arzano (Napoli), coordinati dal colonnello Biagio Chiariello: i caschi bianchi hanno allertato i soccorsi e quando il personale sanitario è giunto sul posto si sono messi subito sulle tracce del veicolo e dei responsabili individuandoli e identificandoli.

PUBBLICITÀ

Uno di essi é un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali, che con il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto ripreso anche dai sistemi di videosorveglianza della zona. Rocky era con un altro cavallo quanto è caduto, che per fortuna non si è fatto male. I due sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono animali. Il cavallo è stato sequestrato.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati