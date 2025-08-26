“C’è poco gelato per mio figlio”, papà aggredisce il titolare

PUBBLICITÀ

Le palline di gelato nel cono del figlio sarebbero state troppo piccole. Per questo ammanco il papà ha aggredito il negoziante che aveva servito il bambino lanciandogli contro coni e portaconi, pos e portatovaglioli e un cofanetto di vetro. Il gelataio, titolare dell’attività commerciale situata nel centro di Ferrara, si è ritrovato con un incisivo rotto e diversi punti di sutura al labbro inferiore e con il negozio devastato.

La vicenda, riportata dalla Nuova Ferrara è accaduta nell’atmosfera del tranquillo rituale estivo. Poco prima di mezzanotte, una coppia con 2 bambini entra in una gelateria: prendono il loro cono ed escono per mangiare tutti insieme. Però il genitore non è soddisfatto del gelato del figlio: troppo piccole le palline nel cono. Lui ne chiede di più ma il negoziante tenta prima una replica poi lo accontenta.

Le accuse e l’aggressione al gelataio: “Palline troppo piccole”

Il padre ritorna addirittura nel negozio accusandolo il gelataio di averlo voluto imbrogliare. Subito la discussione degenera e il cliente passa dalle proteste al lancio di oggetti davanti agli altri clienti attoniti. Prima l’uomo tenta di prenderlo a pugni e poi gli lancia addosso di tutto, invece la moglie continua a ripetere che “quelle palline erano piccole”.

Dopo il caos la famiglia si allontana ma viene subito fermata dalle forze dell’ordine, chiamate da altri clienti e dal negoziante, medicato da un’ambulanza. Il titolare del locale ha sporto denuncia contro l’aggressore.