Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 per Ignazio Moser non mancheranno le soprese. La fidanzata Cecilia Rodriguez è volata in Honduras per la finale, ma al rientro in Italia Ignazio Moser troverà una casa nuova tutta da arredare.

Dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser ha trovato, tornato in Italia, una sorpresa, una nuova casa da arredare: “Ignazio troverà a Milano un nuovo nido d’amore – rivela Santo Pirrotta a Ogni Mattina (TV8) – Cecilia ha detto agli amici che sta aspettando il suo ritorno per arredarlo. Che questa nuova casa sia il primo passo verso quello più importante?”. Da tempo infatti Cecilia Rodriguez ha fatto sapere di voler fare il grande passo col fidanzato, conosciuto al Grande Fratello vip, per andare a vivere magari proprio in campagna, dove abita la famiglia Moser.

Pubblicità occulta per il tabacco riscaldato, Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez nel mirino dell’Antitrust [ARTICOLO 1 GIUGNO 2021]

Secondo l’Agcm Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala avrebbero diffuso post invitando i follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag. Entrambi collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prosegue l’attività di contrasto a forme di pubblicità occulta sui social media. Avviato un nuovo procedimento istruttorio nei confronti della società BAT Italia S.p.A. e degli influencer Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala.

ANTITRUST CONTRO LA PUBBLICITA’ GLI INFLUENCER

L’Autorità contesta la diffusione sul profilo Instagram di tali influencer, legati da un rapporto commerciale con BAT Italia S.p.A., di post contenenti l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper. Si tratta di un dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dalla società. L’esortazione di De Martino, Rodriguez e Sala appare volta a moltiplicare su Instagram. I post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo, coerentemente al rapporto commerciale che lega gli influencer al titolare del marchio.