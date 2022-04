La storia dell’evasione dal carcere del boss Moccia e di Cesare Battisti

Nelle carceri le vite dei detenuti si intrecciano in una dimensione comune nella quale lo spazio e il tempo seguono regole diverse rispetto alla vita libera. I pasti, l’ora d’aria e il tempo trascorso in cella sono comuni a tutti o quasi, purtroppo, la cronaca è piena di odiosi favori ai reclusi ricchi e potenti. Il processo conformista insito nella detenzione, talvolta, trasforma le abitudini dei condannati. Nonostante ciò la sorte degli uomini, dalla diversa estrazione criminale, può legarsi in modi inaspettati.

L’EVASIONE DEL BOSS E DEL TERRORISTA: UN COMMANDO IN AZIONE

Il 4 ottobre del 1981 alle 13.56 una donna entrò nel carcere di Frosinone. Avrebbe dovuto depositare dei soldi per un detenuto ma il suo piano reale sarebbe emerso solo dopo, infatti, lei venne accompagnata da altri tre uomini armati di pistola pronti ad entrare in azione. L’assalitrice riuscì ad immobilizzare il primo agente di custodia e in dieci minuti il commando bloccò 8 agenti e 3 donne in fila per il colloquio. Una persona tenne sotto tiro la polizia penitenziaria mentre gli altri irruppero fino al cortile dove i reclusi passano l’ora d’aria. Proprio lì che vengono trovati i due uomini da liberare: Cesare Battisti e il boss di camorra Luigi Moccia. Il membro Proletari Armati per il Comunismo si trovava nel penitenziario da 4 mesi.

Prima di fuggire verso l’Abruzzo, il gruppo d’assalto lanciò una bottiglia incendiaria che non esplose mentre all’esterno della struttura c’erano attenderli altri due complici. Inizialmente le indagini si diressero verso i familiari degli evasi, dopodiché prese corpo la pista del terrorismo.

“Due giovani detenuti per reati comuni nel carcere di Frosinone sono evasi nel pomeriggio con l’ aiuto di alcuni complici armati di pistola. I due detenuti sono Cesare Battisti, di 26 anni, e Luigi Moccia, di 24. Secondo le prime informazioni, i due si sarebbero incontrati nella sala dei colloqui con i loro complici che, estratte le pistole, avrebbero obbligato gli agenti di custodia ad aprire i cancelli”, così descrisse l’Ansa l’evasione dei due anomali compagni di ventura.

L’EPILOGO PROCESSUALE

Nel marzo del 1982 a Frosinone si tenne il processo nei confronti delle 10 persone che parteciparono, organizzarono o favorirono l’evasione. Alla fine del dibattimento il presidente della Corte Fausto Zapparoli, giudici a latere Rodolfo Messina e Giovanni Ferri, e con il pm Paolino Dell’Anno, condannarono anche Moccia e Battisti a 5 anni di reclusione.

IL RUOLO DI LUIGI MOCCIA NEL CARTELLO CRIMINALE

Secondo l’ultima inchiesta dei magistrati, link di approfondimento, condotta contro Angelo, Luigi, Antonio Moccia e il loro cognato Filippo Iazzetta emerge il loro ruolo di dirigenti e promotori dell’omonimo clan, costituendo, de facto, il direttorio della confederazione criminale. La carica di vertici assoluti e indiscussi veniva esercitata anche mentre erano detenuti nei penitenziari, infatti, in quei periodi riuscivano a trasmettere i loro ordini e direttive grazie ai colloqui con i familiari liberi. Dunque i 4 membri della famiglia Moccia aveva poteri direttivi, strategici, di supremazia ed indirizzo sugli affiliati, quest’ultimi erano a vario livello a loro subordinati nella scala gerarchica del clan.

All’occorrenza il loro potere veniva esercitando anche attraverso promuovendo reati tipici dell’azione della ala criminale, appartenente ai vari sottogruppi scelti e designati al comando di alcune cittadine della provincia di Napoli. I capoclan erano molto attenti agli aspetti imprenditori, infatti, impartivano direttive e stazionavano ingenti somme di denaro frutto dei delitti commessi. I vertici del clan concordano e condividono le linee strategiche organizzative e operative del gruppo criminale, inoltre decidono anche gli assetti dei gruppi dirigenti di volta in volta individuati. L’obiettivo del gotha dei Moccia è mantenere, anche dal carcere, la direzione del clan e la supremazia sugli affiliati.

UN POTERE A DISTANZA

Il referente criminale dell’organizzazione è, a sua volta, nominalo dal “gruppo dirigente” del clan, costituito dai componenti della famiglia Moccia composto dalla vedova di camorra Anna Mazza, deceduta per cause naturali, e dei suoi figli Angelo, Luigi, Antonio e dal genero Iazzetta Filippo. Pur essendosi apparentemente allontanati dal quartiere generale napoletano avevano assunto un atteggiamento di maggiore prudenza. I gruppo familiare continua così a dirigere “a distanza” il sodalizio, avvalendosi di uno “schermo protettivo”, un coordinatore del clan, al quale veicolano riservatamente il proprio volere in merito alle questioni di maggiore importanza associativa, concedendogli per il resto ampia autonomia. Così hanno provato a ridurre così al minimo il rischio di eventuali coinvolgimenti in attività investigative che volevano dimostrarne la partecipazione alle dinamiche criminali dell’associazione camorristica fondata ormai 40 anni fa.