Ciclista investito e ucciso a Giugliano, identificata la vittima: è un 31enne

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Tragedia nel primo pomeriggio di giovedì 14 maggio tra Giugliano e Qualiano, dove un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Santa Maria a Cubito, nei pressi del centro commerciale “Grande Sud”.

Secondo una prima ricostruzione, il 31enne stava percorrendo la strada in bicicletta insieme a un connazionale quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato investito da un camion intorno alle 14. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Lo riporta Il Mattino.

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Ferito in modo lieve l’altro ciclista che viaggiava con lui, soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Il conducente del mezzo pesante si è fermato immediatamente per prestare aiuto e lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, coordinati dal comandante Luigi De Simone, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità, rimasta paralizzata per diverse ore. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Come previsto in questi casi, il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito.