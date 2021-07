Ha colpito la Germania e il Belgio ma ora il ciclone si sta spostando verso l’Italia. Come riporta Il Messaggero tante zone delle 2 nazioni europee sono state travolte dalla furia dei corsi d’acqua. Danni causati da piogge torrenziali mai così intense da un secolo. Ad ovest della Germania i morti sono stati più di cento e i dispersi sono stati almeno 1300. Una tragedia che la cancelliera Angela Merkel è stata costretta all’inizio a vivere lontano dalla Germania, a Washington, preparandosi ad un bilancio di vittime più grave. Dopo che ha colpito l’Europa centrale si sta portando proprio sull’Italia.

The slow moving persistent upper-level low that brought the long-lasting intense rainfall which caused the deadly #flooding in Germany & many parts of W Europe this week can be clearly in satellite imagery. First this loop of Airmass RGB & @HydroSAF precip rate 1/2 pic.twitter.com/dbOVRJjCfS

