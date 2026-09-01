Incidente nella notte ai Colli Aminei, feriti il pedone e il centauro

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Ieri sera si è verificato un incidente in via Saverio Gatto, ai Colli Aminei, dove si sono vissuti attimi di paura. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo a bordo di uno scooter Honda SH avrebbe travolto un pedone che stava attraversando la strada. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale. Entrambi i coinvolti hanno riportato diverse ferite, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Travolto dall’auto in corsa a Poggioreale, Aldo muore a 80 anni dopo l’incidente

Si chiamava Aldo Isaia, il pensionato quasi 80enne, morto all’alba di lunedì dopo essere stato investito da un uomo di 76 anni alla guida di una Nissan Qashqai. L’incidente è avvenuto alle 6:20 nella preferenziale sul rettilineo di via Nuova Poggioreale, nei pressi dell’incrocio con via Aulisio, la strada che conduce al Tribunale. Il 76enne viaggiava contrariamente al codice della strada nella corsia preferenziale di Poggioreale, riservata ai mezzi di trasporto pubblico e a quelli di emergenza, già teatro di gravi incidenti in passato.

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Secondo alcune testimonianze ancora al vaglio degli investigatori, l’auto, preveniente da Casoria e in direzione centro, avrebbe sorpassato un tram travolgendo Isaia mentre attraversava la strada in prossimità di un supermercato. Nonostante i soccorsi arrivati tempestivamente, per Isaia non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto in pratica sul colpo, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell’investimento.