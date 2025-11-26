PUBBLICITÀ
HomeCronacaCocaina dal Sudamerica, il ruolo dell'ex narcos Carbone e i rapporti con...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Cocaina dal Sudamerica, il ruolo dell’ex narcos Carbone e i rapporti con la ndrangheta

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Cocaina dal Sudamerica, nuove accuse contro l'ex narcos Carbone
Cocaina dal Sudamerica, nuove accuse contro l'ex narcos Carbone
PUBBLICITÀ

Bruno Carbone è finito nella maxi indagine contro lo spaccio internazionale di cocaina. L’ex narcos è accusato di aver importato un carico di cocaina dal Sudamerica, arrivato nell’ottobre 2020 al Porto di Gioia Tauro. Insieme al 48enne napoletano, la Procura di Milano ha accusato Franco Barbaro e Bartolo Bruzzaniti: i tre sarebbero stati soci nell’investimento

Il 49enne di Platì avrebbe mantenuto i rapporti con le principali fonti di approvvigionamento della cocaina, che acquistava in grandi quantità. Inoltre Barbaro avrebbe deciso il prezzo della droga e gestito i soldi. I trafficanti si sarebbero rivolti a lui per essere autorizzati nelle operazioni di rivendita.

PUBBLICITÀ

Blitz contro i narcos

Ieri i finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, su delega della Procura di Milano, eseguivano un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 28 indagati (25 in carcere e 3 ai domiciliari) appartenenti ad un’associazione criminale armata composta da persone organiche alla ‘ndrangheta che, a vario titolo e con il supporto di criminali albanesi, hanno promosso, diretto, finanziato, organizzato e realizzato traffici internazionali di droga.

L’attività investigativa, diretta dalla Procura con il costante coordinamento della Direzione
Nazionale Antimafia, ha permesso di disvelare una triangolazione di accordi tra membri della criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana che si occupava dell’importazione dal Sudamerica di grandi quantitativi di droga.

Trema la camorra, si pentono i narcotrafficanti Raffaele Imperiale e Bruno Carbone

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati