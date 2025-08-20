PUBBLICITÀ
Colpo del secolo, si fingono ricchi commercianti e rubano un diamante da 25 milioni di dollari

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Tentato furto plurimilionario: un diamante rosa dal valore di 25 milioni di dollari, rubato in una rapina a Dubai, è stato recuperato dalla polizia poche ore dopo.

L’accaduto

A riferire l’accaduto è la CNN: secondo quanto riferito dalla polizia, la banda aveva messo a punto un piano davvero sofisticato per rubarlo. I ladri si erano spacciati per facoltosi commercianti, avevano noleggiato auto di lusso e organizzato summit di alto livello in prestigiosi hotel. Avevano addirittura ingaggiato un esperto di diamanti per autenticarne la qualità. Come si legge nel comunicato, la banda aveva attirato il mercante in una villa con il pretesto di presentargli l’acquirente. Ma una volta mostrato il diamante, la banda lo prese e fuggì.

Importanti le mosse successive della polizia, che in poche ore ha identificato i tre sospettati, che sono poi stati rintracciati e arrestati. Il diamante è stato inoltre recuperato prima che potesse essere contrabbandato altrove.
Questo tipo unico di diamante rosa, dal valore di circa 25 milioni di dollari, ha un peso di circa 21.25 carati. Il grande diamante vanta un’incredibile purezza, un raro grado di purezza, oltre che a un’eccezionale simmetria e lucidatura. Un colpo che dunque è stato fermato quasi immediatamente prima che il diamante potesse arrivare in mani sbagliate.

Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

