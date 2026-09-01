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Un grave episodio di violenza ha scosso la tarda serata all’ombra dei grattacieli di Napoli, dove il pronto intervento della vigilanza privata ha evitato conseguenze ancora più tragiche. Erano circa le 23:50 della serata di domenica 30 agosto quando l’allarme è scattato nei pressi di Torre Luisa, all’interno di un complesso residenziale del quartiere degli affari.

Giovane spogliata e violentata al Centro Direzionale, 40enne fermato dopo la fuga nei sottopassi

A far scattare i soccorsi sono state le urla disperate di una donna, udite da una pattuglia del Consorzio Gestione Servizi impegnata nel consueto giro di controllo notturno. I vigilanti, coordinati dal sottotenente Giovanni Cacciola e guidati dal caposquadra Nicola Barbato, non hanno esitato: abbandonato il mezzo di servizio, si sono fiondati a piedi verso la scalinata di emergenza da cui provenivano le richieste d’aiuto.

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Arrivati sul posto, le guardie giurate si sono trovate di fronte a una scena drammatica: la vittima, una giovane donna di nazionalità georgiana, era visibilmente sotto choc e completamente nuda. Accanto a lei c’era ancora un uomo che, alla vista delle divise, ha tentato una rapida fuga a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i corridoi del complesso.

La reazione degli agenti della vigilanza è stata immediata: l’aggressore è stato inseguito nei sottopassi, raggiunto e bloccato dopo pochissimi metri, impedendogli ogni via di scampo. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia del commissariato di Poggioreale.

La vittima è stata subito soccorsa, avvolta da coperte e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata presa in cura dai medici e sottoposta a tutte le visite e agli accertamenti previsti dal protocollo per le vittime di violenza sessuale. L’aggressore, identificato in un cittadino di origini marocchine di 40 anni, è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine con la pesante accusa di violenza sessuale.

Dopo le formalità di rito effettuate presso gli uffici di polizia, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Carinola, dove si trova attualmente ristretto in stato di fermo in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.