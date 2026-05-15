Colpo in banca a Frattaminore, banditi fanno esplodere l’ATM

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Questa notte, i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in Piazza Atella a Frattaminore per l’esplosione dell’ATM della Banca BPER. Alcuni uomini travisati avrebbero fatto esplodere lo sportello e portato via denaro ancora da quantificare. Sarebbero poi fuggiti in auto. Indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Caivano, rilievi a cura del nucleo investigativo di castello di Cisterna. Non ci sono feriti.