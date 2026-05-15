Diciottenne sparato a Giugliano, hanno tentato di rapinargli lo scooter

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Serata di paura quella di ieri a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel corso di quello che sarebbe stato un tentativo di rapina del suo scooter. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato avvicinato da alcuni malviventi che avrebbero cercato di sottrargli il mezzo. Durante la rapina sarebbero stati esplosi diversi colpi, due dei quali lo hanno raggiunto ai piedi.

Immediati i soccorsi: il 18enne è stato trasferito all’ospedale San Giuliano, dove si trova ricoverato in codice giallo. I medici stanno valutando l’intervento chirurgico, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Giugliano, al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare gli autori dell’agguato.

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