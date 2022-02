Accoltella due ragazzi in provincia di Napoli, ha soltanto 15 anni

Ha 15 anni, è uno studente incensurato di Pollena Trocchia e dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio il ragazzo si è presentato negli uffici della caserma carabinieri di Sant’Anastasia. Voleva sporgere denuncia nei confronti di alcuni giovani suoi coetanei con i quali diceva di aver avuto un diverbio per futili motivi. Il racconto non è chiaro e dalle verifiche successive i militari constatano che il 15enne con un coltello avrebbe sferrato vari fendenti a due ragazzi di 20 e 19 anni e ad una ragazza di 17 anni. Le tre vittime sono di San Giovanni a Teduccio e sono state curate nell’ospedale del Mare: nessuna di loro è in gravi condizioni. Rinvenuto e sequestrato, nell’abitazione del 15enne, il coltello a serramanico che sarebbe stato utilizzato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.