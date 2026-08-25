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Coniugi campani morti nell’incidente in vacanza, c’è un arresto in Salento

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Coniugi campani morti nell'incidente in vacanza, c'è un arresto in Salento
Coniugi campani morti nell'incidente in vacanza, c'è un arresto in Salento
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È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, conducente della Mercedes classe A, che la scorsa notte avrebbe causato sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie l’incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore. Sottoposto ai test, l’uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Nell’incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato al Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. È attualmente piantonato in ospedale nel reparto di chirurgia.

Tragico incidente in scooter tra Giugliano e Qualiano, muore 22enne

Tragedia questa mattina a Giugliano, al confine con Qualiano, dove un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9, in via San Francesco a Patria, all’altezza di via Carrafiello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il giovane viaggiava in direzione Giugliano a bordo di uno scooter Benelli quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

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Tragico incidente in scooter tra Giugliano e Qualiano, muore 22enne

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