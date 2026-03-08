PUBBLICITÀ
Controlli dopo l’omicidio Lupoli ad Arzano: arrestato 49enne, aveva una pistola in casa

Dopo gli omicidi avvenuti a Marano e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi nell’area a nord di Napoli. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e i militari della compagnia di Casoria hanno effettuato una serie di perquisizioni mirate. Le strade setacciate palmo a palmo.

A finire in manette un 49enne incensurato di Arzano. L’uomo deve rispondere di detenzione di arma da fuoco clandestina. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 8 millimetri modello 85 con la canna modificata con una calibro 7,65 e un caricatore pieno di 7 proiettili calibro 3,80. Il 49enne è stato trasferito in carcere. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatto di sangue o altri delitti.

