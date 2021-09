Sono 47 i casi positivi segnalati nelle scuole della città di Napoli nel ‘Bollettino’ riguardante il periodo dal 17 al 22 settembre. Si tratta di studenti appartenenti alle diverse fasce di età: 3 nell’Infanzia,19 nella Primaria, 14 nella Secondaria di primo grado, 11 nella Secondaria di secondo grado.

Covid, in Campania ci sono 7.415 positivi: contagi aumentati 0,5% in una settimana: dati Gimbe

“Nella settimana 15-21 settembre la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,5%. Negli ultimi 14 giorni ( 8-21 settembre) si rileva un’incidenza di 90 casi positivi per 100.000 abitanti”. Lo scrive la Fondazione Gimbe nell’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia del Coronavirus nella regione meridionale, dati aggiornati al 22 settembre 2021.

In Campania si registrano attualmente 7.415 contagi da Covid19: è settima in Italia per numeri di contagiati, in valori assoluti, dietro la Sicilia a 19.233, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana. La Campania è invece 12esima se si considera il dato dei positivi su 100mila abitanti: pari a 130, contro una media nazionale di 179. Non si registrano particolari preoccupazioni per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto Covid negli ospedali Campania, che in area di medicina generale sono pari al 10% e nei reparti di terapia intensiva al 4%, numeri molto al di sotto della soglia critica che fa scattare la zona gialla, fissati rispettivamente al 15% e al 10%.