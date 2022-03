Covid, dal primo aprile meno restrizioni: entra in vigore il nuovo decreto

Domani, 1 aprile, dopo due anni di restrizioni, finalmente l’Italia dirà addio allo stato di emergenza Covid. Anche se questa data può essere considerata fortemente simbolica e i più fatichino a vederla come un sincero ritorno alla normalità, a partire da domani molte regole cambieranno. Sia per la fine dello stato di emergenza, sia grazie al nuovo decreto Covid, infatti, da domani ci saranno molti cambiamenti in fatto di restrizioni.

Cosa cambia con la fine dello stato di emergenza Covid

Primo tra tutti, il saluto definitivo ai colori delle regioni: non ci saranno più zone rosse, arancioni, gialle o bianche. Inoltre, con la fine dello stato di emergenza, si rende superflua anche l’esistenza del Comitato tecnico scientifico, che negli ultimi due anni ha guidato il Ministero della Salute nel compiere le sue scelte. Per lo stesso motivo, decadrà anche la struttura commissariale. Anche se, i compiti svolti finora da Figliuolo non saranno assegnati alle Regioni come dovrebbe accadere naturalmente. “È temporaneamente istituita un‘Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022“, si legge nell’ultimo decreto Covid.

Le regole del decreto Covid: Green Pass si, Green Pass no

Al contempo, grazie al decreto Covid, molte regole cambieranno anche in materia di quarantena e Green Pass. Innanzitutto, viene drasticamente ridotto l’utilizzo del Super Green Pass. Il certificato verde rafforzato servirà solo per accedere a cinema, teatri, discoteche, palestre e piscine. Mentre il Green Pass base resterà necessario per accedere alle attività al chiuso, come i ristoranti, ma anche soprattutto per i lavoratori. Non sarà più necessaria alcuna certificazione, invece, per le attività all’aperto, come anche negli hotel, nei negozi e nei mezzi di trasporto pubblico locale.

Cosa cambierà in materia di quarantena e mascherine

Importanti cambiamenti anche per quanto riguarda la quarantena, che da domani si renderà necessaria solo all’attestarsi della positività al Covid. Infatti, con o senza vaccino, non si dovrà più osservare nessuna quarantena precauzionale in caso di contatto con un positivo. Sarà sufficiente un periodo di autosorveglianza di 10 giorni, nel corso dei quali bisognerà indossare una mascherina FFP2. Resta l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ma solo fino alla fine del mese di aprile, a partire da maggio, infatti, l’Italia dirà addio anche a questa restrizione.