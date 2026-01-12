Crede di essere fidanzata con Rosario Miraggio: così un truffatore le svuota il conto

PUBBLICITÀ

Per mesi aveva creduto di vivere una storia d’amore con Rosario Miraggio. In realtà, dietro quel profilo social che la tempestava di messaggi romantici si celava un truffatore nigeriano, capace prima di farla innamorare e poi di sottrarle ingenti somme di denaro, fino a prosciugarle il conto corrente. La protagonista della vicenda, Maria, era convinta che il legame fosse reale: conversazioni quotidiane, attenzioni costanti, promesse e continue richieste di aiuto economico avevano alimentato un’illusione costruita con cura.

A far emergere la verità è stato l’intervento de Le Iene. Dopo l’appello della madre di Maria, preoccupata per la situazione, l’inviata Veronica Ruggeri ha deciso di incontrare la donna per provare a farle aprire gli occhi sull’inganno. Ma le parole non bastavano: per spezzare definitivamente l’illusione, la redazione ha organizzato un confronto diretto con il vero Rosario Miraggio. Il cantante ha accettato di collaborare e si è recato a Firenze per incontrare Maria. Davanti a lui, ha spiegato con chiarezza di non aver mai avuto contatti con lei e di essere completamente estraneo a qualsiasi richiesta di denaro.

Addirittura, con il cantante davanti a lei, Maria ha ricevuto un messaggio dal truffatore che, vistosi alle strette, ha avviato una videochiamata ammettendo di essere un ragazzo nigeriano. Solo di fronte all’evidenza, la donna ha iniziato a comprendere di essere stata manipolata da qualcuno che aveva sfruttato il volto e il nome dell’artista.

Il momento della consapevolezza è stato doloroso, ma necessario. Maria ha preso atto di essere stata vittima di una truffa basata sulla fragilità emotiva e sull’uso di identità false, una pratica purtroppo sempre più diffusa sul web. La storia si è chiusa con un simbolico nuovo inizio: Maria assisterà a un concerto di Rosario Miraggio, questa volta non più come presunta compagna segreta, ma semplicemente come fan, finalmente consapevole e libera dall’inganno.