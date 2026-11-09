Crolla il solaio del balcone a Napoli, Alessandro Turiello muore a 42 anni

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Potrebbe essere stato vittima di un incidente sul lavoro Alessandro Turiello, il 42enne morto questa mattina in seguito al crollo del solaio di un balcone in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei a Napoli. Il balcone era interessato da interventi di manutenzione: la struttura si è improvvisamente ceduta facendo precipitare l’uomo nel vuoto.

Le cause del drammatico incidente sono tuttora al vaglio della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per i rilievi del caso, unitamente ai Vigili del Fuoco. Poco dopo sono giunti sul luogo della tragedia anche i familiari della vittima, allertati subito dopo il crollo.

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Stziati i parenti e l’ex convivente di Turiello, Valentina, che ha ripercorso gli ultimi momenti di vita del 42enne: «Stamattina mi ha chiamato alle otto e un quarto. Alessandro aveva appena accompagnato mio figlio a scuola e mi ha chiesto di prendergli il pranzo che aveva dimenticato. Mi ha detto che doveva andare a fare un sopralluogo in via Imbriani. Era un elettricista, ma si occupava anche di lavori di manutenzione interna ed esterna. Ultimamente parlavamo solo dei nostri figli. Alessandro si trovava insieme a un’altra persona, che fortunatamente si è salvata».

Sulle dinamiche dell’impatto è intervenuto anche l’ispettore Filippo Alfano, dei Vigili del Fuoco di Napoli, che ha confermato la violenza della caduta: «Un volo di almeno 10 metri».

Crollo a Materdei, il video dal luogo dell’incidente