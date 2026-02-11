PUBBLICITÀ
Cuore bruciato trapiantato al bimbo al Monaldi, acquisiti atti e documentazione clinica

Hanno acquisito tutta la documentazione clinica, la cartella in ospedale e gli accertamenti diagnostici finora eseguiti i carabinieri di Nola e Marigliano, impegnati delle indagini della Procura di Napoli (VI Sezione specializzata in “Lavoro e colpe professionali”, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci) sul trapianto di cuore a cui è stato sottoposto un bimbo del Nolano, lo scorso 23 dicembre, nell’ospedale Monaldi del capoluogo partenopeo.

Non solo. Gli inquirenti non escludono che una volta acquisita tutta la documentazione, gli atti possano essere vagliati da specifici consulenti in grado di poter valutare se tutte le procedure – dall’espianto e il confezionamento, a Bolzano, al trasporto e anche al trapianto, siano state eseguite così come prevedono i protocolli.

Secondo quanto emerso nella denuncia presentata dai genitori, l’organo sarebbe stato conservato in maniera scorretta, forse a causa di una eccessiva quantità di ghiaccio, che ne avrebbe congelato alcune parti rendendolo inadatto al trapianto che comunque non poteva non essere eseguito in quanto il piccolo era già stato predisposto.

La norma prevede infatti che una equipe parta dall’ospedale dove si trova il paziente, espianti l’organo che poi viene confezionato per il trasferimento e una volta giunto a destinazione subito impiantato.

Ieri, l’ospedale ha sospeso due medici coinvolti nella vicenda e contestualmente anche il servizio di trapiantologia pediatrica.

Sospesa anche la direttrice del reparto di Cardiochirurgia

l momento i reati preliminarmente ipotizzati dalla Procura di Napoli sono lesioni colpose e omissioni di atti d’ufficio.

Sospesa, intanto, anche la direttrice della cardiochirurgia e trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli è stata sospesa nell’ambito degli accertamenti sul cuore inutilizzabile trapiantato ad un bimbo di due anni e tre mesi e ora ricoverato in gravi condizioni.

«Oggi abbiamo saputo che sono tre i medici del Monaldi sospesi in via cautelativa dall’attività trapiantologica», ha confermato all’Ansa Francesco Petruzzi, il legale che seguendo la famiglia.

