Da Napoli a Roma per truffare le anziane, scoperto e arrestato il “finto nipote”

PUBBLICITÀ

Ha finto di essere il nipote e ha truffato due anziane facendosi consegnare gioielli per un valore di circa 13mila euro. I carabinieri della stazione di Ladispoli, in collaborazione con i militari della stazione di San Giovanni a Teduccio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Civitavecchia, nei confronti di un 43enne originario di Napoli accusato del reato di truffa.

Il provvedimento scaturisce da due episodi di truffa consumati lo scorso maggio ai danni di due donne anziane, rispettivamente di 88 e 87 anni, residenti nei comuni di Ladispoli e Allumiere. In entrambe le occasioni, l’uomo avrebbe contattato le vittime spacciandosi per il nipote e, con la scusa di dover saldare un debito, le avrebbe indotte a consegnargli un portagioie in legno contenente gioielli ed effetti preziosi, per un valore totale di circa 13mila euro. Le indagini, condotte dai carabinieri di Ladispoli, hanno consentito di identificare l’uomo e recuperare la refurtiva.

PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE – Rapina choc tra Mugnano e Giugliano, porta via gioielli e denaro all’anziana 90enne

Una rapina choc è andata in scena nella giornata di venerdì 2 ottobre, tra Mugnano e Giugliano, lungo la strada che conduce verso la chiesa della Madonna delle Grazie.

Un uomo, attraverso la truffa del “finto poliziotto”, è riuscito ad introdursi in casa di un’anziana 90enne dopo aver suonato al suo citofono, per poi portarle via di tutto: oro, gioielli, denaro per una cifra abbastanza consistente.

A denunciare quanto accaduto, i parenti e alcuni amici di famiglia della vittima: il malvivente è stato ripreso dalle telecamere poste in zona lungo la strada. Indagini sono in corso per cercare di rintracciarlo.